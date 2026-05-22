L’istruzione e il merito Valditara a Pistoia Investimenti per la scuola | Arriva lo psicologo gratis

Il ministro dell’Istruzione e del Merito ha visitato ieri Pistoia, partecipando a un incontro pubblico presso il centro congressi di Villa Cappugi. La visita si è svolta in vista delle prossime elezioni del 24 e 25 maggio. Durante l’evento, sono stati annunciati investimenti destinati alle scuole, tra cui l’introduzione di uno psicologo gratuito per gli studenti. La visita ha coinvolto anche un dibattito con i cittadini presenti, senza ulteriori dettagli sui contenuti specifici dell’incontro.

PISTOIA Visita ieri a Pistoia del ministro dell’Istruzione e del merito, Giuseppe Valditara (Lega), per un incontro pubblico al centro congressi di Villa Cappugi, in vista dell’appuntamento elettorale del 24 e 25 maggio. Presenti vari esponenti di rilievo del Carroccio, tra i quali l’onorevole Andrea Crippa, il segretario regionale Luca Baroncini e il suo omologo provinciale Andrea Allori. Un’occasione per fare il punto sulla scuola, partendo proprio dalle cifre destinate al territorio. "In Toscana abbiamo investito oltre 76 milioni di euro per gli Its (Istituti tecnici superiori e di alta formazione): è un investimento strategico – ha esordito il ministro – e proprio oggi (ieri per chi legge, nda) sono state stanziate a livello nazionale altre risorse". 🔗 Leggi su Lanazione.it

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