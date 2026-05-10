Che oggi i Promessi sposi siano tutto fuorché contemporanei non c’è dubbio (ma questo è vero di tutta la letteratura del passato): ed è proprio a partire da questa constatazione che le nuove Indicazioni nazionali sul programma di letteratura italiana per i licei propongono la possibilità di spostare la lettura del romanzo, che deve rimanere obbligatoria, dal secondo al quarto anno, a discrezione del singolo insegnante. La proposta risponde in primo luogo all’obiettivo di «fare in modo che gli studenti prendano gusto alla lettura» di un classico che pure sentono ormai lontanissimo dalla propria esperienza di vita (certamente più lontano di...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La polemica su ‘i Promessi sposi’ al liceo ha il merito di rimettere al centro il ruolo dell’insegnante

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