La scossa più forte tanti danni Terremoto in Italia la terra ha tremato di colpo

All’alba, un terremoto di magnitudo 4.4 ha interessato l’area dei Campi Flegrei, scuotendo la terra con forza e svegliando molte persone. La scossa ha causato danni a diverse strutture e ha provocato un senso di paura tra i residenti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per valutare i danni e mettere in sicurezza le zone colpite. Nessuna vittima è stata segnalata fino a questo momento.

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Una scossa di terremoto di magnitudo 4.4 ha colpito all’alba l’area dei Campi Flegrei, svegliando bruscamente migliaia di residenti e provocando i primi, pesanti danni sul territorio. Il bilancio, ancora provvisorio, parla di criticità diffuse tra Bacoli e le zone limitrofe, con crolli, intonaci lesionati e verifiche ancora in corso sugli edifici pubblici e privati. L’evento sismico è stato registrato alle 05:50 dai sismografi dell’ Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, con epicentro localizzato tra Bacoli e Pozzuoli e una profondità estremamente superficiale di circa tre chilometri. Un fattore che ha amplificato la violenza percepita della scossa, avvertita distintamente anche a Napoli e nelle isole di Ischia e Procida. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “La scossa più forte, tanti danni”. Terremoto in Italia, la terra ha tremato di colpo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video TERREMOTO IN ITALIA: 10 SCOSSE IN POCHE ORE. SCIAME SISMICO IN CORSO Sullo stesso argomento Scossa di terremoto in Italia, la terra ha tremato di colpoUna scossa di terremoto nelle Marche è stata rilevata oggi, sabato 18 aprile, nel territorio di Sant’Angelo in Pontano, in provincia di Macerata. Scossa di terremoto all’alba in Italia, la terra ha tremato di colpoUna scossa di terremoto all’alba ha interrotto il silenzio del mattino in Italia, sorprendendo molti cittadini nel momento del risveglio. Io che sto perfettamente sull’epicentro l’ho avvertita non tanto come la scossa più forte (ma tra le prime 3-4) ma sicuramente quella che é durata di più. Esperienza da bradisismo #Terremoto x.com Campi Flegrei, terremoto 4.4 anche due anni fa: la scossa più forte dagli anni ’80Due anni fa, il 20 maggio 2024, è stata registrata nei Campi Flegrei la scossa di terremoto più forte dall'inizio degli anni '80. Il terremoto che si è ... lapresse.it Terremoto all’alba ai Campi Flegrei, a Napoli torna la pauraLa scossa è stata avvertita nei quartieri occidentali di Napoli e nei Comuni circostanti. Scuole chiuse in diverse località della zona ... oggi.it Il Comitato di Ricerca sui Terremoti del Giappone avverte il pubblico di Prepararsi a un altro grande terremoto - Un scivolamento lento con un epicentro in movimento che accumula energia è stato osservato dal terremoto del 20 aprile ad Aomori. Lo stesso f reddit