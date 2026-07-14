Una faglia invisibile si estende nel Mar Ionio davanti alla Sicilia, rimasta nascosta per decenni. Si tratta di una grande frattura della crosta terrestre che, secondo i sismologi, potrebbe essere una delle principali fonti di rischio sismico per la regione orientale dell’isola. La scoperta è stata fatta attraverso studi approfonditi e analisi geologiche, senza che questa fosse visibile dalla superficie. La faglia non presenta segni evidenti sulla terraferma e si trova a profondità elevate.

Una gigantesca frattura della crosta terrestre, rimasta nascosta per decenni nelle profondità del Mar Ionio, potrebbe rappresentare una delle principali sorgenti di rischio sismico per la Sicilia orientale. È quanto emerge da un nuovo studio internazionale che ha permesso di mappare con precisione la Faglia Nord Alfeo, una struttura lunga circa 80 chilometri situata al largo della costa di Catania e ritenuta ancora pienamente attiva. La ricerca, pubblicata sulla rivista scientifica Tectonics, evidenzia come questa faglia sia in grado di accumulare enormi quantità di energia e possa potenzialmente generare terremoti di magnitudo superiore a 6, contribuendo a migliorare la comprensione della sismicità dell’area mediterranea. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Scoperta una faglia “invisibile” davanti alla Sicilia: l’allarme dei sismologi

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