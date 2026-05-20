Una domenica alla scoperta dei vini naturali

A Lecce torna per il secondo anno consecutivo Vini Vaganti, una manifestazione dedicata ai vini naturali e artigianali. L’evento si svolge nei locali del centro storico e coinvolge circa venti produttori provenienti da diverse regioni italiane. Durante la giornata, i visitatori hanno la possibilità di assaggiare vari vini e conoscere le caratteristiche di questa tipologia di produzione. La manifestazione si svolge domenica, offrendo un’occasione per scoprire il mondo dei vini artigianali in un contesto urbano.

LECCE - Un’occasione più unica che rara di conoscere il mondo dei vini artigianali la offre, a Lecce, Vini Vaganti, la manifestazione che torna in città per il secondo anno consecutivo, portando una ventina di produttori da tutta Italia nei locali più blasonati del centro.L’appuntamento è per. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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