Ti odio la medaglia invisibile dei genitori secondo Roberta Bruzzone | la rabbia dei figli davanti ai limiti è il segno di un’educazione autentica
Ricevere un «ti odio» da un figlio è forse una delle frasi più dolorose che un genitore possa ascoltare. Eppure, secondo la criminologa e psicologa forense Roberta Bruzzone, quella stessa frase andrebbe letta come un indicatore di successo educativo, non come una sconfitta. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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