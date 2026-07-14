Scontro sull’Aurelia a Fonteblanda due feriti

Da lanazione.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Due persone sono rimaste ferite in un incidente sull’Aurelia, vicino a Fonteblanda, in direzione nord. La collisione si è verificata nel tratto di strada interessato, coinvolgendo almeno due veicoli. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno prestato assistenza ai feriti. La strada è stata temporaneamente chiusa o regolamentata per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi. Non sono stati forniti dettagli sulle cause dell’incidente.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Nuovo incidente sull’Aurelia. Ancora una volta la strada è stato teatro di uno schianto, in direzione nord, nei pressi di Fonteblanda. Nell’incidente sono rimaste due automobili: secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio della Polizia stradale, una delle due vetture stava uscendo da un distributore di benzina, quando è stata colpita dall’altra auto che stava percorrendo la Statale. Sul posto sono arrivate le forze dell’ordine, la Polizia stradale, che hanno eseguito i rilievi e gestito la viabilità. I due occupanti sono stati presi in cura dalle ambulanze del 118 ma hanno riportato soltanto ferite lievi. L’Aurelia, per consentire la rimozione dei mezzi incidentati, è rimasta chiusa al traffico per circa un’ora. 🔗 Leggi su Lanazione.it

scontro sull8217aurelia a fonteblanda due feriti
© Lanazione.it - Scontro sull’Aurelia a Fonteblanda, due feriti
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Scontro violento sull’Aurelia: due feriti dopo l’uscita di stradaOggi pomeriggio sull'Aurelia si è verificato un incidente che ha coinvolto un veicolo uscito di strada, causando due feriti trasportati in codice...

Vado, scontro frontale sull’Aurelia: due feriti dopo l’invasione di corsiaOggi pomeriggio alle 15 sull'Aurelia a Vado Ligure si è verificato uno scontro frontale tra due auto.

Temi più discussi: Scontro sull'Aurelia a Santa Margherita. Grave motociclista; Incidente sull’Aurelia al bivio di Cipressa: scontro tra una moto e un SUV, ferito il centauro; Scontro sull’Aurelia a Fonteblanda, due feriti; Ancora uno schianto sull’Aurelia: auto centrata all’uscita del distributore.

scontro sull aurelia aScontro sull’Aurelia a Fonteblanda, due feritiNuovo incidente sull’Aurelia. Ancora una volta la strada è stato teatro di uno schianto, in direzione nord, nei pressi ... lanazione.it

scontro sull aurelia aScontro sull'Aurelia a Santa Margherita. Grave motociclistaGrave incidente oggi intorno alle 13:30 sull'Aurelia a Santa Margherita Ligure. Un motociclista è rimasto gravemente ferito nello scontro frontale con un'auto al km 500 della Statale 1. L'uomo, di cir ... rainews.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web