Due persone sono rimaste ferite in un incidente sull’Aurelia, vicino a Fonteblanda, in direzione nord. La collisione si è verificata nel tratto di strada interessato, coinvolgendo almeno due veicoli. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno prestato assistenza ai feriti. La strada è stata temporaneamente chiusa o regolamentata per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi. Non sono stati forniti dettagli sulle cause dell’incidente.

Nuovo incidente sull’Aurelia. Ancora una volta la strada è stato teatro di uno schianto, in direzione nord, nei pressi di Fonteblanda. Nell’incidente sono rimaste due automobili: secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio della Polizia stradale, una delle due vetture stava uscendo da un distributore di benzina, quando è stata colpita dall’altra auto che stava percorrendo la Statale. Sul posto sono arrivate le forze dell’ordine, la Polizia stradale, che hanno eseguito i rilievi e gestito la viabilità. I due occupanti sono stati presi in cura dalle ambulanze del 118 ma hanno riportato soltanto ferite lievi. L’Aurelia, per consentire la rimozione dei mezzi incidentati, è rimasta chiusa al traffico per circa un’ora. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Scontro sull’Aurelia a Fonteblanda, due feriti

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