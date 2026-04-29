Vado scontro frontale sull’Aurelia | due feriti dopo l’invasione di corsia

Oggi pomeriggio alle 15 sull'Aurelia a Vado Ligure si è verificato uno scontro frontale tra due auto. Nell’incidente sono rimaste ferite due persone, classificate con codice verde, che sono state trasportate al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo di Savona. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno gestito la situazione e messo in sicurezza l’area. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.

? Cosa sapere Scontro frontale tra due auto sull'Aurelia a Vado Ligure oggi pomeriggio alle 15.. Due feriti con codice verde sono stati trasportati al San Paolo di Savona.. Due persone sono finite in ospedale oggi pomeriggio a Vado Ligure, dopo che un violento impatto tra due vetture ha bloccato il traffico sulla carreggiata dell’Aurelia intorno alle 15. Il brutto episodio si è consumato nel cuore del pomeriggio, quando l’equilibrio della strada è stato spezzato da una manovra errata. Secondo quanto emerso dalle prime ricostruzioni, un veicolo ha perso la propria traiettoria invadendo la corsia opposta, andando a collidere frontalmente con un’altra automobile che procedeva nella direzione contraria.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Vado, scontro frontale sull’Aurelia: due feriti dopo l’invasione di corsia Notizie correlate Scontro violento sull’Aurelia: due feriti dopo l’uscita di strada? Cosa sapere Due feriti in codice giallo all'ospedale San Paolo dopo l'incidente sull'Aurelia oggi pomeriggio. Quattro feriti dopo lo scontro fra due auto sull’Aurelia a OrbetelloIn codice rosso all'ospedale di Grosseto un uomo di 44 anni e una giovane donna di 20. Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Scontro frontale tra auto sull’Aurelia a Vado, due feriti; 25 aprile, Vannacci: Vado al mare, non mi riconosco in ‘Bella ciao’ e tiritere antifasciste; Alassio, incidente mortale sull’Aurelia bis: deceduta una donna, ferito il nipote di 6 anni; Incidente mortale ad Alassio, ricoverato in terapia intensiva il bimbo di cinque anni. Scontro frontale tra auto sull’Aurelia a Vado, due feritiScontro frontale tra auto sull’Aurelia a Vado, due feriti ... msn.com C Siamo, come da titolo della storica trasmissione Rai sulla terza divisione del calcio che spopolava soprattutto negli anni Novanta. C Vado, hanno scritto i giocatori per festeggiare l’impresa completata domenica. Ora sì: C’è, il Vado, di nuovo fra i pro, 78 anni - facebook.com facebook #Vado promosso in #SerieC. I liguri tornano nel calcio professionistico dopo 78 anni x.com