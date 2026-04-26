Oggi pomeriggio sull'Aurelia si è verificato un incidente che ha coinvolto un veicolo uscito di strada, causando due feriti trasportati in codice giallo all'ospedale San Paolo. La dinamica dell'incidente è ancora sotto accertamento, ma sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorritori e le forze dell'ordine. Nessuna informazione è stata resa nota sulle cause dell'incidente o sulle condizioni attuali dei feriti.

? Cosa sapere Due feriti in codice giallo all'ospedale San Paolo dopo l'incidente sull'Aurelia oggi pomeriggio.. La polizia locale di Varazze ricostruisce la dinamica tra Varazze e Celle Ligure.. Due persone sono state trasportate in codice giallo al pronto soccorso del San Paolo di Savona dopo che un’auto ha perso il controllo finendo contro il guard rail sulla via Aurelia, nel tratto tra Varazze e Celle Ligure, intorno alle 16:30 di questo pomeriggio. Il violento impatto, avvenuto nel tardo pomeriggio di questa domenica 26 aprile, ha coinvolto un veicolo con a bordo due occupanti, i quali hanno riportato diversi traumi a seguito della collisione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scontro violento sull’Aurelia: due feriti dopo l’uscita di strada

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