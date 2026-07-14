Il 18 Luglio si terrà a Roma la quarta edizione del CRIC - Combat Robots Italian Competition, il torneo nazionale di Robocombattimento organizzato dall’Associazione Sportiva Dilettantistica I Robottari. Sull’onda del successo di Robot Wars e BattleBots, programmi televisivi di alcuni anni fa incentrati su scontri tra robot radiocomandati, si è sviluppato questo nuovo sport dotato di regolamenti internazionali, attorno al quale sono nate community molto attive in tutto il mondo. ll Robocombattimento è arrivato finalmente anche in Italia: i partecipanti alle gare devono progettare e costruire il proprio lottatore su ruote rispettando vincoli di peso, dimensioni e materiali, per poi portarlo nell’arena e sfidare gli altri in una lotta all’ultimo ingranaggio. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - Scontri tra robot radiocomandati, il 18 la quarta edizione del campionato del nuovo sport

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