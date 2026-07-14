Scontri tra robot radiocomandati il 18 la quarta edizione del campionato del nuovo sport
Il 18 luglio a Roma si svolgerà la quarta edizione del CRIC, il campionato italiano di robot combattenti. La competizione coinvolgerà robot radiocomandati che si sfideranno in un’arena appositamente allestita. L’evento, organizzato da un’associazione sportiva dilettantistica, prevede diverse sfide tra robot di varie dimensioni e caratteristiche. La manifestazione si terrà in una location dedicata, con ingresso aperto al pubblico.
Il 18 Luglio si terrà a Roma la quarta edizione del CRIC - Combat Robots Italian Competition, il torneo nazionale di Robocombattimento organizzato dall’Associazione Sportiva Dilettantistica I Robottari. Sull’onda del successo di Robot Wars e BattleBots, programmi televisivi di alcuni anni fa incentrati su scontri tra robot radiocomandati, si è sviluppato questo nuovo sport dotato di regolamenti internazionali, attorno al quale sono nate community molto attive in tutto il mondo. ll Robocombattimento è arrivato finalmente anche in Italia: i partecipanti alle gare devono progettare e costruire il proprio lottatore su ruote rispettando vincoli di peso, dimensioni e materiali, per poi portarlo nell’arena e sfidare gli altri in una lotta all’ultimo ingranaggio. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it
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