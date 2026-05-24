Vince la Croce Rossa la quarta edizione del Torneo del Cuore

Notizia in breve

La Croce Rossa ha vinto la quarta edizione del Torneo del Cuore, disputato sul campo di Vicofertile. La serata ha visto la partecipazione di numerosi operatori impegnati nell’emergenza sanitaria, che hanno trasformato l’evento in un momento di sport e solidarietà. La competizione ha coinvolto diverse squadre e ha promosso l’unità tra i volontari e i professionisti del settore. La manifestazione si è conclusa con una cerimonia di premiazione.