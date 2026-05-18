Memorial Denny Magina il 19 maggio in Coteto la quarta edizione del torneo in ricordo del giovane livornese
Domani, 19 maggio, si terrà al Nuovo Centro Coteto la quarta edizione del Memorial Denny Magina, torneo dedicato al giovane livornese deceduto nell'agosto del 2022. L'evento si svolge in ricordo di Magina e coinvolge diverse squadre della zona. La manifestazione, che si ripete annualmente, prevede partite di calcio e incontri organizzati nel rispetto delle regole e delle normative vigenti. La giornata rappresenta un momento di incontro e di celebrazione della memoria del ragazzo.
La quarta edizione del memorial Denny Magina, dedicato alla memoria del giovane livornese morto nell'agosto del 2022, prenderà il via da domani, martedì 19 maggio, al Nuovo Centro Coteto. Sono 24 le squadre al via della manifestazione che avrebbe dovuto iniziare lo scorso venerdì ma è stata. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
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