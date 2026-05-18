Memorial Denny Magina il 19 maggio in Coteto la quarta edizione del torneo in ricordo del giovane livornese

Domani, 19 maggio, si terrà al Nuovo Centro Coteto la quarta edizione del Memorial Denny Magina, torneo dedicato al giovane livornese deceduto nell'agosto del 2022. L'evento si svolge in ricordo di Magina e coinvolge diverse squadre della zona. La manifestazione, che si ripete annualmente, prevede partite di calcio e incontri organizzati nel rispetto delle regole e delle normative vigenti. La giornata rappresenta un momento di incontro e di celebrazione della memoria del ragazzo.

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