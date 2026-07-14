Scommette appena 23 euro e ne vince quasi 25 mila | la multipla fortunata è incredibile

Una giocata di 23 euro ha portato a una vincita di quasi 25.000 euro grazie a una multipla composta da dieci pronostici corretti. La sequenza di risultati vincenti è iniziata con la partita tra Spagna e Belgio nei quarti di finale e si è conclusa con esiti positivi nel golf. La combinazione di eventi ha permesso di ottenere un importante importo con una scommessa di basso importo.

La sequenza di pronostici indovinati è iniziata col brivido di Spagna-Belgio nei quarti ed è finita con la sequenza di risultati indovinati nel golf. Dieci eventi indovinati e tanti soldi in tasca con poco. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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