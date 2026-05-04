Superenalotto | a Morbegno vinti quasi 25 mila euro

Nel concorso di sabato del Superenalotto, un giocatore di Morbegno ha indovinato cinque numeri, portando a casa una vincita di circa 25 mila euro. La schedina fortunata è stata convalidata presso un punto vendita locale, mentre il restante importo della vincita si aggira intorno a quella cifra. La notizia ha suscitato attenzione tra i residenti della zona, anche se non sono stati comunicati altri dettagli sulla schedina vincente.

Importante vincita in Valtellina al Superenalotto: nel concorso di sabato, infatti, è stato indovinato un “5” da 24.920,95 euro a Morbegno, presso la “Tabaccheria-Ricevitoria Peretti” in Via Stelvio,109.I datiIn provincia di Sondrio, la spesa del gioco retail nel 2025 si attesta a 66,1 milioni di.🔗 Leggi su Sondriotoday.it Notizie correlate Leggi anche: La fortuna bacia Palermo: vinti quasi 65 mila euro al Superenalotto Vinti a Pisa quasi 75mila euro con il SuperEnalottoDea bendata benevola a Pisa, nell'estrazione del SuperEnalotto di venerdì 3 aprile. Una raccolta di contenuti SuperEnalotto: vinti oltre 23mila euro al bar La Pontevilla di OlginateOLGINATE – Lombardia protagonista con il SuperEnalotto. Come riporta Agipronews, nelle estrazioni di giovedì 30 aprile e sabato 2 maggio 2026, centrati due 5 per un valore complessivo che supera i 4 ... lecconotizie.com SuperEnalotto, due 5 in Lombardia: vinti oltre 48mila euroDue vincite SuperEnalotto in Lombardia il 30 aprile e 2 maggio 2026: un 5 a Olginate e uno a Morbegno per oltre 48mila euro totali. milanotoday.it