Affari Tuoi Sara da Casette d' Ete nel pacco aveva solo 200 euro | va alla regione fortunata e con la Basilicata ne vince 100mila

Una concorrente proveniente da Casette d'Ete, nelle Marche, ha partecipato a una puntata di “Affari Tuoi”. Nel suo pacco aveva soltanto 200 euro, ma successivamente si è recata alla regione fortunata e ha vinto 100mila euro con la Basilicata. La serata si è conclusa con questa vincita significativa per la partecipante.

CASETTE D'ETE - Una serata da ricordare per Sara, concorrente marchigiana di Casette d’Ete, in provincia di Fermo, protagonista della puntata di “Affari Tuoi” andata in onda su Rai 1. Accompagnata dalla sorella Gessica, Sara - impiegata commerciale in un azienda di eletronica specializzata in videocitofoni - è riuscita a portare a casa una vincita da 100mila euro grazie alla scelta della regione fortunata indovinata al primo tentativo. Una partita piena di colpi di scena Sara aveva iniziato la partita con il pacco numero 20, poi cambiato quasi subito con il numero 9 dopo la prima proposta del “Dottore”. La gara si è rivelata fin da subito complicata: nei primi tiri sono usciti premi importanti come 200mila e 100mila euro, oltre ai 300mila euro eliminati poco dopo.🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Affari Tuoi, Sara da Casette d'Ete nel pacco aveva solo 200 euro: va alla regione fortunata e con la Basilicata ne vince 100mila Notizie correlate Affari Tuoi, la puntata del 2 maggio: Sara dalle Marche vince 100mila euro grazie alla Regione Fortunata (e al papà lucano)Nella puntata di Affari Tuoi del 2 maggio, Sara dalle Marche vince 100mila euro alla Regione Fortunata. Il colpo di coda per Sara ad Affari Tuoi, alla Regione Fortunata vince 50mila euroSembrava finita per Sara ad Affari Tuoi: eliminati i premi più alti, aveva rifiutato 15mila euro. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Affari Tuoi - articolo - Rai.it; Affari tuoi, De Martino perfido e scatenato. Prima provoca Gerry Scotti: Mi tatuo la ruota, poi imita Maria De Filippi; De Martino si sposta a Milano con Affari Tuoi, mistero sul futuro del teatro delle Vittorie: È l'ultimo anno; Affari Tuoi, Posso toccarti?. De Martino gelato (poi ride): il siparietto infiamma i social. Affari Tuoi, la puntata del 2 maggio: Sara dalle Marche vince 100mila euro grazie alla Regione Fortunata (e al papà lucano)Nella puntata di Affari Tuoi del 2 maggio, Sara dalle Marche vince 100mila euro alla Regione Fortunata. Ha scelto la Basilicata per il papà lucano. Segui le notizie di Fanpage.it direttamente su Googl ... fanpage.it Hanno vinto stasera ad Affari Tuoi? Sara delle Marche perde i 75mila e…Affari Tuoi stasera, quanto ha vinto Sara delle Marche Nuova puntata del game show di Rai1 Affari Tuoi sul piccolo schermo. Il programma condotto da ... televisionando.it “Samurai J verrà a trovarci”: l’annuncio di Stefano De Martino ad Affari Tuoi Un’ospitata questa sera che conferma l’evoluzione del programma in questi ultimi mesi - facebook.com facebook