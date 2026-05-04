Hera è la multiutility più sostenibile al mondo per il sesto anno consecutivo

Il gruppo Hera si conferma come la multiutility più sostenibile al mondo per il sesto anno consecutivo. La società è stata inclusa nuovamente nel Dow Jones Best-in-Class Index Europe e World, un indice internazionale che valuta le aziende quotate in base alle performance ambientali. Questa riconferma arriva dopo che il gruppo ha mantenuto il suo posizionamento tra le aziende leader nel rispetto delle pratiche sostenibili.

Il gruppo Hera si conferma ancora una volta leader globale della sostenibilità. Per il sesto anno consecutivo, infatti, la multiutility è stata inclusa nel Dow Jones Best-in-Class Index Europe e World, l’indice internazionale che seleziona le aziende quotate con le migliori performance ambientali.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Notizie correlate La Sapienza è l’università migliore negli Studi Classici al mondo per il sesto anno consecutivoA dirlo la classifica QS World University Rankings by Subject 2026: la Sapienza è l'unico ateneo in Italia con tre discipline nella Top 10. Università, La Sapienza di Roma prima al mondo in studi classici per il sesto anno consecutivoL’università La Sapienza di Roma è la prima università al mondo in Classics & Ancient History e tra le prime dieci con Archeology e History of Art. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Verso la nomina nella multiutility . Toselli pronto ad entrare in Hera. Sarà nel cda al posto di Mingozzi; Hera: approvati il bilancio 2025 e il dividendo in rialzo a 16 centesimi. Nominato il nuovo Cda; Hera, utile 2025 a 464 milioni e dividendo a 16 centesimi per azione; Alluvioni, cyberattacchi, blackout: ecco come Hera garantisce i servizi anche nell'emergenza. Hera ancora in inclusa nel Dow Jones Best-in-Class Index(Teleborsa) - Hera, multiservizi quotata su Euronext Milan, è stata inclusa, per il sesto anno consecutivo, nel Dow Jones Best-in-Class Index (precedentemente noto come Dow Jones Sustainability Index) ... finanza.repubblica.it L’azionista più critico d’Italia e le sue 117 domande a Hera: Credete nel paradiso?All’assemblea della multiutility bolognese l’economista Marco Bava ha presentato un lungo elenco di quesiti – dai tagli del personale ai rifiuti tossici - cui ... bologna.repubblica.it Hera leader della sostenibilità: ancora prima nel Dow Jones Best-in-Class Index x.com Ho perso la carta smeraldo di Hera. Ho guardato sul Rifiutologo per capire come averne una nuova, ma non c'è scritto nulla. Immagino che dovrò andare di persona a richiederla. A voi è capitato Grazie. - facebook.com facebook