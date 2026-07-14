Un'auto si è ribaltata sull'autostrada all'alba, causando la morte di una persona. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma l’incidente ha reso necessarie lunghe chiusure di corsie, provocando code di diversi chilometri. Il traffico è rimasto bloccato per ore, con rallentamenti che si sono estesi anche alle strade vicine. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause dello schianto.

All’alba, quando il flusso dei veicoli comincia a farsi più fitto e la giornata prende lentamente il via, un violento incidente stradale ha spezzato la normalità. Lo schianto ha lasciato dietro di sé un bilancio drammatico, con una vittima e più persone ferite, mentre i soccorsi si sono concentrati senza sosta sul luogo dell’emergenza. L’allarme è arrivato poco dopo le 7.15. In pochi minuti sono scattate le operazioni di assistenza, i mezzi di emergenza hanno raggiunto il tratto interessato e la circolazione ha iniziato a rallentare, fino a trasformare la mattinata degli automobilisti in una lunga attesa. Incidente sull’A22: lo schianto tra Vipiteno e Bressanone. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Schianto mortale in autostrada, traffico impazzito: code per chilometri

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Incidente tra Tir sul tratto maledetto della autostrada A4: un mezzo pesante in fiamme

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