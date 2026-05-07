Schianto tremendo inferno in autostrada | tutto bloccato code per chilometri
Nel pomeriggio si è verificato un grave incidente su un tratto autostradale del Nord Italia, che ha causato l'interruzione totale del traffico. L'incidente ha coinvolto più veicoli, provocando un blocco completo della corsia e accumuli di veicoli in coda che si estendono per diversi chilometri. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine per i rilievi e la gestione della circolazione.
Un grave incidente avvenuto nel pomeriggio lungo un tratto autostradale del Nord Italia ha provocato pesanti ripercussioni sulla circolazione, mandando il traffico completamente in tilt e causando chilometri di code. L’allarme è scattato intorno alle 16.30, quando diversi automobilisti hanno segnalato un mezzo pesante ribaltato sulla carreggiata. La situazione ha richiesto un massiccio intervento dei soccorsi e ha costretto molti conducenti a restare bloccati in coda per ore. L’incidente si è verificato sull’autostrada A4, in direzione Torino, nel tratto compreso tra Sesto San Giovanni e Cormano, alle porte di Milano. Secondo le prime informazioni, a essere coinvolto sarebbe stato un camion che, per cause ancora in fase di accertamento, si è improvvisamente ribaltato.🔗 Leggi su Thesocialpost.it
MAXI INCIDENTE IN AUTOSTRADA: 100 AUTO COINVOLTE. CI SONO MORTI E FERITI
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