Un incidente mortale ha causato la chiusura dell’autostrada questa mattina, provocando un traffico intenso e disagi per decine di automobilisti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118. La strada è rimasta bloccata per diverse ore, con le auto ferme e il traffico in tilt. La dinamica dell’incidente non è ancora stata resa nota. Nessuna informazione sulle condizioni delle persone coinvolte.

Le prime ore della mattinata si sono trasformate in un incubo per decine di automobilisti che si stavano dirigendo verso le proprie destinazioni. Un violento incidente stradale ha provocato pesanti conseguenze sulla viabilità e un tragico bilancio che ha richiesto l’intervento immediato dei soccorritori. La scena che si è presentata ai primi testimoni è stata drammatica, con mezzi gravemente danneggiati e traffico completamente paralizzato. Secondo le prime ricostruzioni, due furgoni sono entrati in collisione in modo estremamente violento. L’urto è stato tale da causare il ribaltamento di uno dei veicoli coinvolti, che ha disperso il proprio carico lungo la carreggiata, creando ulteriori rischi per gli automobilisti sopraggiunti e rendendo particolarmente complesse le operazioni di messa in sicurezza dell’area. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Autostrada chiusa”. Incidente mortale, traffico impazzito: 118 sul posto

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Incidente tra camion, traffico in tilt sul tratto Viareggio-Pisa Nord della A12

Notizie e thread social correlati

“Autostrada chiusa”. Gravissimo incidente mortale, traffico in tilt: 118 sul postoUn grave incidente mortale ha causato la chiusura dell’autostrada questa mattina, provocando un caos nel traffico.

“Autostrada chiusa”. Inferno in galleria, maxi tamponamento: vigili del fuoco e 118 sul postoUn maxi tamponamento si è verificato in una galleria dell’autostrada, coinvolgendo oltre 80 mezzi e causando la chiusura del tratto.

Temi più discussi: Grave incidente sull'A26, auto si ribalta: tre feriti, autostrada chiusa; Incidente in A10, scontro camion-auto: autostrada riaperta, ma code e disagi anche sull’Aurelia; Liguria ostaggio delle autostrade: 16 chilometri di coda in A10 dopo l’incidente nella galleria Pecorile -; Incidente mortale in A11, mezzo si ribalta in carreggiata.

Muore sull'A11 sbalzato dal furgone nell'incidenteCAPANNORI / LUCCA: L'impatto risultato fatale per un uomo ha coinvolto due mezzi pesanti. Un ferito in ospedale. Autostrada chiusa con code di chilometri. La mappa ... toscanamedianews.it

Incidente mortale in A11, mezzo si ribalta in carreggiataL'incidente si è verificato poco prima delle 7. Sul posto mezzi sanitari, Polstrada e tecnici di Autostrade per l'Italia ... luccaindiretta.it