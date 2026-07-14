Schiaffo al governo sulle preferenze opposizioni all’assalto L’intervento di Conte | Avete sfiduciato voi Meloni – Il video

L’emendamento di maggioranza sulla legge elettorale, che prevedeva le preferenze, è stato bocciato in Parlamento. Le opposizioni hanno commentato questa decisione come una sfiducia al governo, criticando la scelta. Durante la discussione, un esponente dell’opposizione ha affermato che il governo ha sfiduciato sé stesso. Il voto ha suscitato reazioni intense, con alcuni parlamentari di minoranza che hanno definito l’evento come un segnale di crisi politica.

La bocciatura dell’emendamento di maggioranza sulle preferenze nella legge elettorale ha scatenato la reazione delle opposizioni alla Camera, che parlano apertamente di una sfiducia al governo. Il leader del M5s Giuseppe Conte è stato il primo a intervenire, ricordando che «bisogna assumersi la responsabilità delle proprie decisioni» e attaccando quello che ha definito il tentativo di FdI e di Giorgia Meloni di prendere in giro gli italiani con un «finto emendamento sulle preferenze». Conte ha rimarcato che la premier «ha lanciato una sfida a metterci la faccia», sfida che si è tradotta proprio in una sfiducia alla presidente del Consiglio, e ha chiesto quindi l’apertura della crisi di governo. 🔗 Leggi su Open.online

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