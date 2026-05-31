Una protesta in piazza ha coinvolto Giuseppe Conte, criticato per il mancato intervento sul salario minimo durante i governi precedenti. Gli elettori hanno chiesto perché, all’epoca del suo incarico, non si fosse affrontata la questione. Il dibattito si concentra sulla posizione passata del Movimento 5 Stelle e del Partito Democratico, che ora tentano di rilanciare il tema nel contesto di un nuovo governo di centrodestra.

Giuseppe Conte messo alle strette da una piazza inferocita sul salario minimo: cavallo di battaglia azzoppato che M5S e Pd provano a rimettere ciclicamente in corsa da quando c’è il governo di centrodestra ma che all’epoca degli esecutivi grillini Giuseppe ha tenuto nelle scuderie. E oggi che il tema torna ciclicamente d’attualità propagandistica Lino Ricchiuti di Fratelli d’Italia rilancia sui suoi canali social un video dalle immagini – e dalla recriminazioni veementi – che mostra l’ex premier incalzato dai cittadini sulle promesse mancate del Movimento 5 Stelle alla guida del Paese da Palazzo Chigi. Salario minimo, Giuseppe Conte messo alle strette dalla piazza. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Salario minimo, Conte spalle al muro in piazza, il j’accuse degli elettori: perché non lo avete fatto voi quando eravate al governo? (video)

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