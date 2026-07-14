Scarso rendimento in lettura matematica e scienze | 33 sistemi europei hanno rivisto le politiche dal 2020 Rapporto Eurydice

Dal 2020, 33 sistemi educativi europei hanno modificato le politiche per affrontare il basso rendimento in lettura, matematica e scienze. Lo rivela un rapporto pubblicato da Eurydice Italia, intitolato “Misure per affrontare lo scarso rendimento in alfabetizzazione, matematica e scienze”, che traduce il documento originale della rete europea.

Eurydice Italia ha pubblicato il volume “ Misure per affrontare lo scarso rendimento in alfabetizzazione, matematica e scienze – Cambiamenti nelle politiche educative europee dal 2020 ”, traduzione dell’omonimo rapporto della rete europea. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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