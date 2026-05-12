Competenze scolastiche in Italia | solo il 57% dei quindicenni raggiunge i livelli di base in matematica e lettura Rapporto Unicef

Il Rapporto Innocenti 20 dell'Unicef, dal titolo "Unequal Chances", lancia un allarme inequivocabile sulle condizioni di vita dei minori. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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