Competenze scolastiche in Italia | solo il 57% dei quindicenni raggiunge i livelli di base in matematica e lettura Rapporto Unicef

Da orizzontescuola.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il Rapporto Innocenti 20 dell'Unicef, dal titolo "Unequal Chances", lancia un allarme inequivocabile sulle condizioni di vita dei minori. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

La passione per la lettura nasce tra 0 e 5 anni, in Italia il 78,9% dei giovani legge (di più le ragazze). Il ruolo delle biblioteche scolastiche. I dati IstatIn Italia oltre metà della popolazione legge libri, ma l’abitudine alla lettura resta meno diffusa rispetto a molti altri Paesi europei.

Rapporto UNICEF: raggiunti oltre 15 mila minorenni rifugiati e migranti in Italia nel 2025Nel 2025 sono state oltre 66 mila le persone migranti e rifugiate arrivate in Italia attraverso la rotta del Mediterraneo centrale, 2 su 10 erano...

Argomenti più discussi: Competenze scolastiche in Italia: solo il 57% dei quindicenni raggiunge i livelli di base in matematica e lettura. Rapporto Unicef; Unicef, un bambino su 4 in Italia vive sotto la soglia di povertà; UNICEF * : DISUGUAGLIANZA ECONOMICA COMPROMETTE SALUTE E ISTRUZIONE DEI BAMBINI, L'ITALIA AL 12° POSTO NEL BENESSERE; Bambini e giovani in Italia: il rapporto dell’UNICEF lancia l’allarme.

Unicef, un bambino su quattro in Italia vive sotto la soglia di povertàQuasi un bambino italiano su quattro vive al di sotto della soglia di povertà: il 23% dei bambini italiani vive in famiglie con un reddito inferiore al 60% ... gds.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web