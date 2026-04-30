Leonor di Spagna contro la tradizione reale | non segue le orme del padre e si iscrive a Scienze Politiche

Leonor di Spagna ha concluso gli studi militari e si sta preparando per iscriversi all’università, scegliendo di seguire un percorso diverso rispetto alla tradizione reale. La giovane ha deciso di frequentare Scienze Politiche, differenziandosi così dal percorso più convenzionale dei membri della famiglia reale. Questa scelta rappresenta un passo importante nel suo percorso di formazione, che si inserisce in un contesto di rinnovamento rispetto alle aspettative storiche.