La Regione Lombardia ha deciso di revocare gli accreditamenti alla fondazione Ikaros, coinvolta in uno scandalo legato alla formazione professionale a Bergamo. Questa decisione arriva in seguito alle rivelazioni pubblicate dal Fatto Quotidiano circa nove mesi fa, che avevano sollevato dubbi sulla gestione della fondazione da parte di un responsabile e della sua famiglia, entrambi vicini a un movimento religioso e alla curia locale.

Non accenna a placarsi il terremoto che ha scosso il mondo della formazione professionale lombard a dopo gli scoop del Fatto Quotidiano di nove mesi fa sulla gestione di Daniele Nembrini e della sua famiglia, vicini a Comunione e Liberazione e alla Curia di Bergamo. Le nuove scosse telluriche sono scattate il 10 luglio, quando la Regione Lombardia ha ufficializzato il decreto n. 9332 che ha revocato gli accreditamenti alla Fondazione Ikaros di Nembrini per le sedi bergamasche di Calcio e Grumello del Monte e per quelle milanesi di Buccinasco e Trezzano sul Naviglio. Una decisione che pare mettere fine all’era Nembrini e che però lascia nell’incertezza circa 1. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Scandalo formazione a Bergamo: la Regione Lombardia revoca gli accreditamenti alla fondazione Ikaros

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