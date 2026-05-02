Accreditamenti lumaca schiaffo del Tar alla Regione | 3 mesi per decidere sul Polimed
Il tribunale amministrativo regionale ha stabilito un termine di tre mesi per la Regione per decidere sul ricorso presentato dalla società Mf Healthcare, proprietaria del centro Polimed di Palma di Montechiaro. La decisione mette fine a una disputa durata diversi mesi, riguardante l’accreditamento dell’istituto. La pronuncia si applica nel contesto di una questione legata alle procedure burocratiche e alle autorizzazioni per l’attività sanitaria.
Il tribunale amministrativo regionale ha dato ragione alla società Mf Healthcare, titolare del centro Polimed di Palma di Montechiaro, mettendo fine a una lunga vicenda burocratica. I giudici della prima sezione hanno condannato l'assessorato regionale alla Salute per non aver rispettato le.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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