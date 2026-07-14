Ikaros stop agli accreditamenti | Provvedimento ingiusto ma tuteleremo gli studenti

La Fondazione Ikaros ha annunciato che gli accreditamenti regionali sono stati revocati, definendo il provvedimento ingiusto. In una nota, il presidente della fondazione ha affermato che si tuteleranno gli studenti coinvolti. La decisione riguarda le autorizzazioni necessarie per operare e ha generato reazioni contrastanti tra le parti interessate. La fondazione ha dichiarato di voler procedere con azioni legali per contestare la revoca. Nessuna comunicazione ufficiale è stata fornita su eventuali sviluppi futuri o motivazioni specifiche del provvedimento.

La Fondazione Ikaros rompe il silenzio sulla revoca degli accreditamenti regionali. In una nota, il presidente don Eugenio Nembrini contesta la decisione di Regione Lombardia, definendo il provvedimento “profondamente ingiusto e del tutto inspiegabile nelle motivazioni e nelle modalità con cui è stato adottato”, ma assicura che la priorità resta una: garantire la continuità educativa per studenti e famiglie. La decisione riguarda le sedi di Calcio, Grumello del Monte, Buccinasco e Trezzano sul Naviglio, per le quali Regione Lombardia ha avviato il percorso per individuare nuovi gestori dei corsi di Istruzione e Formazione Professionale in vista del prossimo anno formativo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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