Un uomo di 42 anni è stato arrestato dai Carabinieri in viale della Resistenza dopo aver tentato di sfuggire a un controllo. Durante la fuga, ha lanciato un contenitore dal finestrino dell’auto. Al momento del fermo, sono state sequestrate 54 dosi di cobret, una sostanza stupefacente. L’uomo è stato accusato di detenzione di droga ai fini di spaccio.

Il 42enne avrebbe lanciato un contenitore dal finestrino durante la fuga. Fermato in viale della Resistenza, è stato arrestato per detenzione di droga ai fini di spaccio. NAPOLI – Cinquantaquattro dosi di cobret sequestrate e un uomo di 42 anni arrestato dai Carabinieri nel quartiere Scampia, a Napoli. L’operazione è avvenuta in viale della Resistenza, dove una pattuglia dell’Arma avrebbe notato un’automobile procedere lungo la strada. Secondo quanto ricostruito dai militari, alla vista della gazzella il conducente avrebbe improvvisamente accelerato, ignorando l’ordine di fermarsi. Durante il tentativo di allontanarsi, il 42enne avrebbe lanciato dal finestrino un contenitore. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Scampia, tenta di sfuggire ai Carabinieri: sequestrate 54 dosi di cobret

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