Aggredisce i Carabinieri e tenta di rubare la pistola a un militare per sfuggire al controllo

Nella notte del tre maggio a Modena, un controllo di routine da parte dei Carabinieri si è trasformato in un episodio violento. Un uomo ha aggredito i militari e ha cercato di impossessarsi della pistola di un carabiniere nel tentativo di sottrarsi all’identificazione. L’intervento si è concluso con l’arresto dell’individuo e l’intervento delle forze dell’ordine per gestire la situazione.

Un normale controllo del territorio si è trasformato in un grave episodio di violenza nella notte del tre maggio a Modena. I militari della Sezione Radiomobile della locale Compagnia hanno infatti arrestato un 26enne di origini tunisine, un soggetto già noto alle forze dell'ordine per svariati.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Cerca di sfuggire con la forza al controllo dei carabinieri: nascondeva hashish, cocaina e contantiLa lotta allo spaccio di droga da parte dei carabinieri della compagnia di Verona, prosegue senza sosta. Napoli, Marianella, 33enne tenta di sfuggire a rapina, gli sparano 5 colpi di pistola alla schienaNapoli, Marianella, 33enne tenta di sfuggire a rapina, gli sparano 5 colpi di pistola alla schiena. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Tunisino scavalca il muro della caserma e aggredisce quattro carabinieri: arrestato; Trastevere, aggredisce una donna e con un coltello minaccia i carabinieri; La notte brava di un uomo a Marina di Ravenna: minaccia i passanti, danneggia auto e aggredisce i Carabinieri. Arrestato; Viadana, minaccia il barista e aggredisce i Carabinieri: arrestato. Semina il panico alla stazione di Arcore, aggredisce i carabinieri e prova a gettarsi sui binari: 36enne arrestatoUn 36enne è stato arrestato ad Arcore (Monza) dopo aver seminato il panico tra i passeggeri del treno Milano-Lecco ... fanpage.it Aggredisce i Carabinieri e tenta di rubare la pistola a un militare per sfuggire al controlloL'inseguimento in via Emilia Ovest si è concluso al parco, dove un 26enne tunisino ha sferrato calci e persino un morso a un militare finito in ospedale assieme all'aggressore ... modenatoday.it Torregalli, aggredisce un medico e due infermieri al pronto soccorso. Denunciato per lesioni x.com Un uomo aggredisce una 61enne mentre apriva il suo bar ai Castelli Romani, poi si barrica in casa: bloccato col taser - facebook.com facebook