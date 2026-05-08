Motta Sant’Anastasia tenta di sfuggire ai carabinieri | arrestato giovanissimo

Un inseguimento sulla strada statale tra Motta Sant’Anastasia e Misterbianco ha portato all’arresto di un giovane che cercava di sfuggire ai carabinieri. Durante la corsa, sono stati attivati i dispositivi di sicurezza e le forze dell’ordine hanno fermato il veicolo. L’intera operazione si è conclusa con l’arresto del ragazzo, che è stato condotto in caserma per gli accertamenti del caso.

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ABBONATI A DAYITALIANEWS Inseguimento sulla SP 13 tra Motta Sant’Anastasia e Misterbianco. Momenti di tensione nella serata lungo la SP 13, nel tratto compreso tra Motta Sant’Anastasia e Misterbianco, dove i Carabinieri hanno arrestato un 18enne catanese accusato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. I militari della stazione di Motta Sant’Anastasia, impegnati in un servizio di controllo del territorio finalizzato al contrasto dello spaccio e dell’illegalità diffusa, hanno notato una city car effettuare una manovra improvvisa e particolarmente pericolosa. La fuga dopo aver visto la pattuglia. Secondo quanto ricostruito, il conducente avrebbe accelerato bruscamente dopo essersi accorto della presenza dell’auto dei Carabinieri alle sue spalle.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Motta Sant’Anastasia, tenta di sfuggire ai carabinieri: arrestato giovanissimo Notizie correlate Furto notturno, davvero ‘insolito’, a Motta Sant’Anastasia: intervento rapido dei CarabinieriL’ispezione ha portato al rinvenimento di diversi strumenti atti allo scasso, immediatamente sequestrati. Frana a Motta Sant'Anastasia, dichiarato lo stato di emergenza. Il sindaco Bellia: "Continueremo ad aiutare i cittadini"La dichiarazione dello stato di emergenza regionale per la frana nell’area del Ponte rappresenta per Motta Sant'Anastasia un passaggio importante per... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: MOTTA SANT'ANASTASIA - ACCERTATO CASO DI SCABBIA, CHIUSE LE SCUOLE; Motta S. Anastasia, accertato caso di scabbia in una classe della primaria del comprensivo D’Annunzio; Concorsi Comuni: bandi attivi in provincia di Catania; Caso di scabbia in una primaria nel Catanese: il sindaco chiude le scuole. Motta Sant’Anastasia. Tenta la fuga alla vista dei Carabinieri: arrestato un 18enneAi Carabinieri non è passata inosservata la manovra azzardata del conducente di una city car che, con improvvisa urgenza, ha cercato di svincolarsi dal traffico a tutta velocità. libertasicilia.it Accertato caso di scabbia, scuole chiuse a Motta Sant’AnastasiaAllarme scabbia a Motta Sant’Anastasia, in provincia di Catania. A seguito dell’accertamento di un caso, il sindaco ha disposto la chiusura delle scuole comunali di ogni ordine e grado dal 6 all’8 mag ... livesicilia.it Ciak Telesud. . Dopo Motta Sant’Anastasia un caso di scabbia si è registrato anche ad Adrano. Anche in questo caso ad essere contagiato un bambino della scuola primaria - facebook.com facebook Motta Sant'Anastasia, caso di scabbia a scuola: il sindaco chiude i plessi per tre giorni x.com