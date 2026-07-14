Scambio Milan-Atalanta Jashari ed Ederson sul piatto | la situazione | CM

Durante un incontro tra Milan e Atalanta, si è discusso di un possibile scambio di giocatori. I nomi coinvolti sono Ardon Jashari ed Ederson. La trattativa riguarda la possibilità di trasferimenti tra le due squadre in vista della prossima stagione. Al momento, non sono stati resi noti dettagli specifici o accordi definitivi. La discussione tra i club prosegue senza comunicazioni ufficiali sui termini dell’operazione.

Sta nascendo una nuova idea di mercato tra Milan e Atalanta in vista della stagione che sta per prendere il via con protagonisti Ardon Jashari ed Ederson. Ederson (Ansa Foto) – calciomercato.it Il centrocampista svizzero, reduce da una stagione difficile al Milan, dovrà capire quale sarà il suo destino in casa rossonera con il futuro di Luka Modric che potrebbe dire molto sullo spazio che Amorim potrà riservare all’ex Bruges. Il classe 2002 piace molto a Maurizio Sarri che lo ha messo sulla lista dei desideri. Dopo aver visto saltare il suo trasferimento al Manchester United, Ederson è tornato all’Atalanta, ma per lui sembra essere pronto un nuovo trasferimento con il Milan che lo ha messo nel mirino, pronto a regalarlo a Ruben Amorim. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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