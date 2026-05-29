L'Atalanta sta considerando due nuovi acquisti per il centrocampo, Ricci e Jashari, in seguito alla partenza di Ederson. Ricci è un centrocampista con esperienza in Serie A, mentre Jashari è un giovane proveniente dall'estero. Questi arrivi sono parte di un progetto di rafforzamento del reparto mediano. La società sta lavorando per integrare i due giocatori nel sistema di gioco, che potrebbe cambiare con la guida di Maurizio Sarri, il nuovo allenatore.

? Punti chiave Chi sono i due profili pronti a sostituire Ederson?. Come cambierà il gioco dell'Atalanta con l'arrivo di Maurizio Sarri?. Perché la dirigenza bergamasca ha bloccato l'offerta della Roma per Scamacca?. Quali nuovi vertici tecnici guideranno il mercato dopo la cessione brasiliana?.? In Breve Ederson lascia Bergamo per il Manchester United per una cifra di 50 milioni di euro.. Cristiano Giuntoli diventa direttore sportivo e Maurizio Sarri assume la guida tecnica.. La dirigenza rifiuta le offerte della Roma per blindare l'attaccante Gianluca Scamacca.. Ricci, Jashari, Da Cunha, Atta, Frattesi e Gaetano sono nel radar per il centrocampo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Atalanta, rivoluzione dopo Ederson: Ricci e Jashari per il centrocampo

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