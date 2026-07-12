Alajbegovi? Ederson e Jashari | Milan e Atalanta si parlano e si lanciano la sfida

Due giocatori sono al centro di trattative tra Milan e Atalanta. Uno, tornato alla squadra di origine dopo visite mediche non convincenti con il Manchester United, era stato in prestito. L’altro, che doveva restare nel progetto, ha suscitato interesse sia da parte di Sarri che di altri club, e potrebbe essere ceduto. Le società stanno negoziando per definire le prossime mosse relative a questi calciatori.

Uno doveva partire ed è tornato alla base, rimandato indietro dopo visite un po' così dal Manchester United. L'altro doveva rimanere e ritagliarsi spazio nel progetto Amorim, ma piace anche a Sarri e, in fin dei conti, potrebbe pure partire. I protagonisti di un intreccio di mercato che, va detto, in questo momento è molto complicato, sono Ederson e Jashari, due giocatori che per motivi differenti potrebbero essere l'ideale per Milan e Atalanta. I fatti sono questi: rispedito al mittente dallo United, Ederson è finito nel mirino dei rossoneri che, fin qui, si sono premurati di chiedere informazioni alla Dea. Qualcosa come "quanto costa" e "quali sono i margini di trattativa". 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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