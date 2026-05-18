Via Pacinotti e via Campolo nel degrado assoluto | l' immondizia adorna i marciapiedi

Da palermotoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In via Pacinotti e via Campolo si nota una presenza significativa di rifiuti lungo i marciapiedi. Le strade risultano coperte da sacchi e detriti di varia natura, creando un quadro di abbandono e incuria. La situazione si ripete frequentemente, riflettendo una difficoltà nel mantenere puliti gli spazi pubblici. La presenza di immondizia si accompagna a un senso di trascuratezza che interessa queste aree. La questione viene segnalata come un problema di gestione dei rifiuti in quelle zone.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Come spesso accade, grazie anche all'efficienza delle nostre municipalizzate, l'immondizia adorna i marciapiedi in via Pacinotti e via Campolo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

"Lo skatepark è nel degrado assoluto""Il Comune intervenga sullo stato di abbandono dello skatepark “Fiorillo” in via Giannotti".

Leggi anche: Erba molto alta e fondo disconnesso. Il marciapiede di via Di Vittorio versa nel degrado assoluto

via pacinotti via pacinotti e viaVia Pacinotti e via Campolo nel degrado assoluto: l'immondizia adorna i marciapiediCome spesso accade, grazie anche all'efficienza delle nostre municipalizzate, l'immondizia adorna i marciapiedi in via Pacinotti e via Campolo. palermotoday.it

Via Ostiense: autobus deviati per manifestazione improvvisaQuesta mattina si è svolta una manifestazione non autorizzata sul percorso via Pacinotti-ponte di Ferro-via del Porto Fluviale-via Ostiense. Il corteo ha creato alcuni disagi a causa della improvvisa ... romatoday.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web