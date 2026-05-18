Via Pacinotti e via Campolo nel degrado assoluto | l' immondizia adorna i marciapiedi
In via Pacinotti e via Campolo si nota una presenza significativa di rifiuti lungo i marciapiedi. Le strade risultano coperte da sacchi e detriti di varia natura, creando un quadro di abbandono e incuria. La situazione si ripete frequentemente, riflettendo una difficoltà nel mantenere puliti gli spazi pubblici. La presenza di immondizia si accompagna a un senso di trascuratezza che interessa queste aree. La questione viene segnalata come un problema di gestione dei rifiuti in quelle zone.
Come spesso accade, grazie anche all'efficienza delle nostre municipalizzate, l'immondizia adorna i marciapiedi in via Pacinotti e via Campolo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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