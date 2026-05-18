Via Pacinotti e via Campolo nel degrado assoluto | l' immondizia adorna i marciapiedi

In via Pacinotti e via Campolo si nota una presenza significativa di rifiuti lungo i marciapiedi. Le strade risultano coperte da sacchi e detriti di varia natura, creando un quadro di abbandono e incuria. La situazione si ripete frequentemente, riflettendo una difficoltà nel mantenere puliti gli spazi pubblici. La presenza di immondizia si accompagna a un senso di trascuratezza che interessa queste aree. La questione viene segnalata come un problema di gestione dei rifiuti in quelle zone.

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