Nel nome di Danilo Dolci Ruspe seminari concerti Così è rinato il Borgo di Dio

Da quotidiano.net 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Borgo di Dio, sulla collina alle spalle di Trappeto, è stato riqualificato con lavori di demolizione, seminari e concerti. Un tempo, salire in quel luogo era un’esperienza triste, ma ora il borgo è rinato grazie a interventi che hanno coinvolto diverse attività culturali e di recupero. La riqualificazione ha trasformato il sito, rendendolo un punto di riferimento locale, senza che siano stati indicati dettagli sui soggetti coinvolti o sulle modalità di intervento.

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Guadagnucci TRAPPETO (Palermo) Salire al Borgo di Dio, sulla collina alle spalle di Trappeto, fino a qualche anno fa era un’esperienza malinconica. A chi scrive capitò nel 2010: padiglioni slabbrati, porte sfondate, vetri rotti, pensiline cadenti, macerie dappertutto; si viveva un senso d’abbandono, reso più acuto da ciò che i resti lasciavano comunque intravedere, ossia l’impegno intenso e creativo di Danilo Dolci e della comunità che si era raccolta attorno a lui, un gruppo di lavoro che irradiava idee in Italia e all’estero, facendo di Trappeto un luogo speciale noto in mezzo mondo. Tutto cessato per anni e anni, tutto in rovina. Il Borgo... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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