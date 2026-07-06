Il Borgo di Dio, sulla collina alle spalle di Trappeto, è stato riqualificato con lavori di demolizione, seminari e concerti. Un tempo, salire in quel luogo era un’esperienza triste, ma ora il borgo è rinato grazie a interventi che hanno coinvolto diverse attività culturali e di recupero. La riqualificazione ha trasformato il sito, rendendolo un punto di riferimento locale, senza che siano stati indicati dettagli sui soggetti coinvolti o sulle modalità di intervento.

Guadagnucci TRAPPETO (Palermo) Salire al Borgo di Dio, sulla collina alle spalle di Trappeto, fino a qualche anno fa era un’esperienza malinconica. A chi scrive capitò nel 2010: padiglioni slabbrati, porte sfondate, vetri rotti, pensiline cadenti, macerie dappertutto; si viveva un senso d’abbandono, reso più acuto da ciò che i resti lasciavano comunque intravedere, ossia l’impegno intenso e creativo di Danilo Dolci e della comunità che si era raccolta attorno a lui, un gruppo di lavoro che irradiava idee in Italia e all’estero, facendo di Trappeto un luogo speciale noto in mezzo mondo. Tutto cessato per anni e anni, tutto in rovina. Il Borgo... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Nel nome di Danilo Dolci. Ruspe, seminari, concerti. Così è rinato il Borgo di Dio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Teatro e memoria: tra poesia e la ricetta di Danilo DolciNel fine settimana, la Gilda Sconzajuocu ospiterà due eventi teatrali che affronteranno temi legati alla poesia e alla memoria sociale.

Università e carcere, a Borgo San Nicola seminari con studenti detenuti e “liberi”A Borgo San Nicola sono stati organizzati seminari che coinvolgono studenti detenuti e studenti “liberi”.

Temi più discussi: Nel nome di Danilo Dolci. Ruspe, seminari, concerti. Così è rinato il Borgo di Dio; A distanza di anni dalla sua scomparsa, il nome di Danilo Dolci continua a risuonare tra i vicoli di Partinico -; Tra Palermo e Trappeto il Festival Palpitare di Nessi: tra gli appuntamenti più attesi il teatro di Davide Enia; Carlo Levi una voce del sud il nuovo libro di Salvatore Venezia di Maurizio Piscopo.

Nel nome di Danilo Dolci. Ruspe, seminari, concerti. Così è rinato il Borgo di DioNel 1952, a Trappeto, lo storico attivista lanciò la sua sfida di riformatore sociale. L’impegno della figlia per il recupero edilizio e il festival ’Palpitare di nessi’ . quotidiano.net

Il Borgo Danilo Dolci è ora tra i Luoghi dell’identità e della memoriaLo ha deliberato all’unanimità la commissione regionale competente, riconoscendo il valore storico, culturale e sociale dell’opera del sociologo e del centro che ne custodisce l’eredità ... palermotoday.it