A Savona, la Fortezza del Priamar, situata su un promontorio roccioso e affacciata sul mare, è un complesso storico di grande rilievo. Costruita nel corso dei secoli, rappresenta un esempio di architettura militare e si distingue come uno dei simboli più riconoscibili della città. La fortezza testimonia secoli di storia politica, militare e culturale della Riviera ligure.

Nel cuore della città di Savona sorge uno dei complessi storici più importanti della Liguria: la Fortezza del Priamar. Affacciata direttamente sul mare e costruita su un promontorio roccioso, la fortezza rappresenta uno dei simboli più riconoscibili della città e racconta secoli di storia politica, militare e culturale della Riviera ligure. Il Priamar domina il porto e il centro urbano e la sua posizione strategica è stata determinante fin dall’antichità. Il nome stesso deriva probabilmente dal latino Priamarum, che significa “pietra sul mare”. Nel corso dei secoli, l’area è stata utilizzata come punto di difesa naturale e come luogo di insediamento urbano. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

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© Laprimapagina.it - Savona, Fortezza del Priamar: storia millenaria e simbolo della città

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