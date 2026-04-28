Firenze città del restauro | alla Fortezza da Basso l’evento dedicato all’arte della conservazione

A Firenze si svolge un evento dedicato al restauro, con una serie di corsi di formazione rivolti a chi vuole diventare tecnico del restauro. L’evento si tiene alla Fortezza da Basso e rappresenta anche la prima edizione di un premio destinato alle imprese che si sono distinte nel settore della conservazione del patrimonio artistico. La manifestazione è dedicata a promuovere le attività di restauro e conservazione nelle arti visive.

Firenze, 28 aprile 2026 – Nuovi corsi di formazione per diventare tecnico del restauro e prima edizione di un premio dedicato alle imprese distintesi nelle attività di conservazione del patrimonio artistico. Sono questi alcuni dei temi di ‘Firenze città del restauro’, evento in programma da lunedì 27 fino a giovedì 30 aprile in concomitanza con la Mostra internazionale dell’Artigianato alla Fortezza da Basso di Firenze. La rassegna dedicata al restauro è organizzata da Camera di commercio e PromoFirenze, quest'anno in collaborazione con la decima edizione del Salone dell'arte e del restauro. “La Camera di commercio di Firenze - ha...🔗 Leggi su Lanazione.it

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