Alla scoperta del quartiere Ronco e della sua storia millenaria con una visita guidata

Da forlitoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 23 maggio alle 9,45, con partenza da piazza Berlinguer alle 10, si terrà una visita guidata nel quartiere Ronco. L’iniziativa è condotta da Gabriele Zelli, che accompagnerà i partecipanti lungo un percorso che ripercorre i secoli di storia della zona. L’evento mira a far conoscere meglio le caratteristiche e le vicende di uno dei quartieri più antichi della città, attraverso una passeggiata che si sviluppa nel cuore del quartiere.

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Sabato 23 maggio, con appuntamento alle 9,45 e partenza alle 10 da piazza Berlinguer, Gabriele Zelli condurrà una camminata alla scoperta della storia del Quartiere Ronco. Verrà percorso il seguente itinerario: via Francesco Baracca, via Fratelli Zanetti, via Giuseppe Silimbani, viale Bidente. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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