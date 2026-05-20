Alla scoperta del quartiere Ronco e della sua storia millenaria con una visita guidata
Sabato 23 maggio alle 9,45, con partenza da piazza Berlinguer alle 10, si terrà una visita guidata nel quartiere Ronco. L’iniziativa è condotta da Gabriele Zelli, che accompagnerà i partecipanti lungo un percorso che ripercorre i secoli di storia della zona. L’evento mira a far conoscere meglio le caratteristiche e le vicende di uno dei quartieri più antichi della città, attraverso una passeggiata che si sviluppa nel cuore del quartiere.
Sabato 23 maggio, con appuntamento alle 9,45 e partenza alle 10 da piazza Berlinguer, Gabriele Zelli condurrà una camminata alla scoperta della storia del Quartiere Ronco. Verrà percorso il seguente itinerario: via Francesco Baracca, via Fratelli Zanetti, via Giuseppe Silimbani, viale Bidente. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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