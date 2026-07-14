Sarah Toscano | Ero in Warner prima di Amici decidemmo insieme di fare il provino per il talent

Sarah Toscano ha dichiarato di aver partecipato a un provino per il talent show dopo aver lasciato la Warner, con cui aveva collaborato prima di entrare nel programma. La cantante ha spiegato di aver scelto di fare il provino insieme a qualcuno, senza specificare ulteriori dettagli. Questa è la prima volta che Toscano rivela di aver avuto un’esperienza musicale precedente all’ingresso nel talent.

Sarah Toscano racconta per la prima volta di non essere stata soltanto una giovane aspirante cantante senza alcuna esperienza prima di sbarcare ad Amici. Intervistata da Alessandro Cattelan, ha rivelato di essere entrata in contatto con Warner Music prima di prendere parte al talent show di Maria De Filippi e che fu proprio insieme alla casa discografica a maturare la decisione di sostenere il provino per il programma. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Sarah Toscano, Clara e Sangiovanni insieme a vedere il Milan!

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