Amici 2026 anticipazioni settima puntata del Serale | il ritorno di Sarah Toscano e Gaia

La settima puntata del Serale di Amici 2026 è stata registrata oggi e andrà in onda sabato 2 maggio su Canale 5 in prima serata. Tra i momenti attesi ci sono il ritorno di due ex concorrenti, Sarah Toscano e Gaia, che riprenderanno il palco durante la trasmissione. La puntata si presenta ricca di esibizioni e confronti tra i cantanti e i ballerini ancora in gara.

© US Fascino Il Serale di Amici 2026 arriva alla settima puntata, registrata oggi e in onda in prima serata su Canale 5 sabato 2 maggio. Anticipazioni settima puntata del Serale: gli ospiti di sabato 2 maggio. Maria De Filippi ha accolto in studio in qualità di ospiti gli attori Marco Bocci e Giulia Michelini, le cantanti ed ex vincitrici del talent Gaia, che ha presentato il singolo Bossa Nostra (in uscita domani), e Sarah Toscano, con un medley dei brani Met Gala, Amarcord e Sexy Magica ed il singolo Atlantide (colonna sonora del film, che la vede protagonista, Non abbiam bisogno di parole ) e, per il consueto spazio riservato al monologo-comico, Carlo Amleto, già ospite di Amici nella quinta puntata.🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Amici 2026, anticipazioni settima puntata del Serale: il ritorno di Sarah Toscano e Gaia Notizie correlate Serale Amici 25, registrazione 30 Aprile: le anticipazioni della settima puntataAmici 25 si avvicina sempre di più alla fase finale con la registrazione del 30 Aprile 2026. Amici 2026, anticipazioni prima puntata del Serale: Annalisa e il duo Pio e Amedeo ospiti© US FascinoÈ ufficialmente scattato il Serale di Amici 2026 con la registrazione odierna della prima puntata, che verrà trasmessa in prima serata su... Contenuti utili per approfondire Si parla di: Tim Battiti Live Spring, i cantanti in scaletta e cosa sappiamo finora. Amici anticipazioni Serale: sfide decisive e ballottaggi verso la finaleSerale di Amici 25: cosa vedremo nella puntata del 2 maggio La settima puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi, in onda sabato 2 maggio 2026 s ... assodigitale.it Amici 25 anticipazioni settima puntata del serale: doppia eliminazione, chi rischiaSi sono concluse le registrazioni della settima puntata del serale di Amici 25 che andrà in onda sabato 2 maggio su Canale 5: ecco chi sono gli allievi finiti al ballottaggio finale per la doppia elim ... movieplayer.it