Stasera alle 21.40 su Canale 5 va in onda la settima puntata del Serale di Amici 25, condotto da Maria De Filippi. La fase del talent prevede nuove sfide e esibizioni tra gli allievi, con due eliminazioni che si aggiungono al percorso di questa edizione. Gli ospiti musicali della serata sono Sarah Toscano e Gaia. La puntata prosegue con il consueto ritmo tra prove, emozioni e momenti di spettacolo.

Naviga il sito di iodonna.it con pubblicità profilata e senza abbonarti Stasera alle 21.40 su Canale 5 va in onda la settima puntata del Serale di Amici 25. Con nuove sfide, esibizioni e – purtroppo per gli allievi – due nuove eliminazioni. I giudici di questa edizione sono: Amadeus, Gigi D’Alessio, Elena D’Amario e il giurato speciale Cristiano Malgioglio mentre gli ospiti musicali della puntata sono Gaia e Sarah Toscano. A valutare le performance un terzetto di giurati d’eccellenza formato da Gigi D’Alessio (new entry di quest’anno), Amadeus e la ballerina Elena D’Amario (entrambi al loro secondo anno come giudici). Lo storico paroliere e cantante Cristiano Malgioglio invece è il giurato speciale di questa edizione 2026.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Settimo appuntamento con il talent condotto da Maria De Filippi. Ospiti musicali di stasera Sarah Toscano e Gaia

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