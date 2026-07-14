Sapessi com' è strano sentirsi ancora vivi a Milano tra i maranza la delinquenza l' impotenza e l' indifferenza
A Milano ci sono zone considerate pericolose, come via Cavezzali 11 a Turro, via Saponaro al Giambellino e via Ucelli di Nemi a Ponte Lambro. Questi luoghi sono stati segnalati come aree a rischio, dove entrare o vivere può rappresentare un pericolo. La presenza di problemi come delinquenza e disagio sociale è stata documentata anche decenni fa, con riferimenti storici a pubblicazioni e racconti di giornalisti.
Ci sono dei posti a Milano dove è meglio non entrare e, se possibile, non vivere. Via Cavezzali 11, a Turro. Via Saponaro al Giambellino. Via Ucelli di Nemi a Ponte Lambro, di cui racconta Giorgio Bocca all’inizio degli anni Novanta. Il quartiere della Barona. Lambrate da piazza Gobetti a via Rombon con le adiacenti via Pini, via Ronchi. Via Capecelatro di San Siro dove un gambia di 22 anni “si è divertito” a riempire di coltellate uno a caso che beveva un caffè al bar. La lunga teoria dei Navigli. Le Colonne di San Lorenzo, che più le bonificano e più si riempiono. L’intera via Padova, infrequentabile da sempre, prima i delinquenti... 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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they tried to trade her for half a million, but she chose a life of power instead! total defiance.
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