Sapessi com' è strano sentirsi ancora vivi a Milano tra i maranza la delinquenza l' impotenza e l' indifferenza

Notizia in breve

A Milano ci sono zone considerate pericolose, come via Cavezzali 11 a Turro, via Saponaro al Giambellino e via Ucelli di Nemi a Ponte Lambro. Questi luoghi sono stati segnalati come aree a rischio, dove entrare o vivere può rappresentare un pericolo. La presenza di problemi come delinquenza e disagio sociale è stata documentata anche decenni fa, con riferimenti storici a pubblicazioni e racconti di giornalisti.