Sapessi com' è strano sentirsi ancora vivi a Milano tra i maranza la delinquenza l' impotenza e l' indifferenza

Da ilgiornaleditalia.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

A Milano ci sono zone considerate pericolose, come via Cavezzali 11 a Turro, via Saponaro al Giambellino e via Ucelli di Nemi a Ponte Lambro. Questi luoghi sono stati segnalati come aree a rischio, dove entrare o vivere può rappresentare un pericolo. La presenza di problemi come delinquenza e disagio sociale è stata documentata anche decenni fa, con riferimenti storici a pubblicazioni e racconti di giornalisti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Ci sono dei posti a Milano dove è meglio non entrare e, se possibile, non vivere. Via Cavezzali 11, a Turro. Via Saponaro al Giambellino. Via Ucelli di Nemi a Ponte Lambro, di cui racconta Giorgio Bocca all’inizio degli anni Novanta. Il quartiere della Barona. Lambrate da piazza Gobetti a via Rombon con le adiacenti via Pini, via Ronchi. Via Capecelatro di San Siro dove un gambia di 22 anni “si è divertito” a riempire di coltellate uno a caso che beveva un caffè al bar. La lunga teoria dei Navigli. Le Colonne di San Lorenzo, che più le bonificano e più si riempiono. L’intera via Padova, infrequentabile da sempre, prima i delinquenti... 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Segui gli aggiornamenti su Milano.

sapessi com 232 strano sentirsi ancora vivi a milano tra i maranza la delinquenza l impotenza e l indifferenza
© Ilgiornaleditalia.it - Sapessi com'è strano sentirsi ancora vivi a Milano, tra i maranza, la delinquenza, l'impotenza e l'indifferenza
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

they tried to trade her for half a million, but she chose a life of power instead! total defiance.

Video they tried to trade her for half a million, but she chose a life of power instead! total defiance.

Notizie e thread social correlati

Memo Remigi il 27 maggio compie 88 anni e ne festeggia 60 di carriera pubblicando “Sapessi com’è strano”Il 27 maggio, Memo Remigi compie 88 anni e celebra 60 anni di carriera pubblicando il nuovo album “Sapessi com’è strano”.

I quattro schiavi bruciati vivi dai caporali sono anche vittime della nostra indifferenzaQuattro braccianti sono stati uccisi bruciati vivi da caporali in un episodio avvenuto ad Amendolara.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web