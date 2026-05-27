Memo Remigi il 27 maggio compie 88 anni e ne festeggia 60 di carriera pubblicando Sapessi com’è strano

Il 27 maggio, Memo Remigi compie 88 anni e celebra 60 anni di carriera pubblicando il nuovo album “Sapessi com’è strano”. L’album include un brano con lo stesso titolo, tratto dalla canzone “Innamorati a Milano”, di cui Remigi ha riarrangiato e reinterpretato il testo. Il disco è stato prodotto dall’etichetta Clodio Music.

MILANO – “Sapessi com’è strano” è l’emistichio di un verso della celebre canzone di Memo Remigi, “Innamorati a Milano”, uno di quei brani indimenticabili che l’artista ha riarrangiato e reinterpretato all’interno di questo nuovo lavoro discografico prodotto da Clodio Music. Il titolo è anche una sintesi perfetta per un artista poliedrico, che mosso da curiosità e senso artistico, nel tempo ha saputo scrivere pagine musicali intese, ma anche leggere e a volte irriverenti. “Questo album – sottolinea Memo Remigi- nasce tardi, forse, o forse in un momento in cui certi valori non esistono più! Probabilmente nasce in un momento in cui, arrivato alla mia età, mi gratifica ancora spronandomi a continuare a credere nella musica come una linfa vitale. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

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