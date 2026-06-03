Quattro braccianti sono stati uccisi bruciati vivi da caporali in un episodio avvenuto ad Amendolara. La vicenda ha attirato l’attenzione pubblica, evidenziando le condizioni di sfruttamento dei lavoratori e la presenza di sistemi illegali. La morte dei braccianti ha portato a indagini da parte delle autorità, mentre si sottolinea come la società civile e i consumatori possano contribuire a contrastare pratiche criminali di questo tipo.

Dietro la morte dei quattro braccianti arsi vivi dai caporali ad Amendolara c'è la nostra indifferenza come cittadini e come consumatori. Perché sappiamo benissimo cosa c'è dietro quel che compriamo al supermercato, ma facciamo finta di non vederlo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Temi più discussi: I quattro schiavi bruciati vivi dai caporali sono anche vittime della nostra indifferenza; Taj Alamyar, l’unico sopravvissuto alla mattanza dei braccianti: I miei amici bruciati vivi erano schiavi; I braccianti afghani bruciati vivi perché volevano lo stipendio; Braccianti bruciati vivi nel Cosentino, fermate due persone. Ho visto la morte con gli occhi.

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