I quattro schiavi bruciati vivi dai caporali sono anche vittime della nostra indifferenza
Quattro braccianti sono stati uccisi bruciati vivi da caporali in un episodio avvenuto ad Amendolara. La vicenda ha attirato l’attenzione pubblica, evidenziando le condizioni di sfruttamento dei lavoratori e la presenza di sistemi illegali. La morte dei braccianti ha portato a indagini da parte delle autorità, mentre si sottolinea come la società civile e i consumatori possano contribuire a contrastare pratiche criminali di questo tipo.
Dietro la morte dei quattro braccianti arsi vivi dai caporali ad Amendolara c'è la nostra indifferenza come cittadini e come consumatori. Perché sappiamo benissimo cosa c'è dietro quel che compriamo al supermercato, ma facciamo finta di non vederlo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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Sono stati bruciati vivi i quattro pakistani alla stazione di servizio di Amendolara. Un evento cosi disumano che non sembra nemmeno reale. Eppure è successo, in un territorio dove lo schiavismo, lo sfruttamento e il caporalato hanno ormai raggiunto un livello facebook
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