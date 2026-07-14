Durante una partita di calcio trasmessa in un bar del centro, due uomini hanno iniziato a litigare e si sono scagliati contro una barista. La donna è stata aggredita con sputi e spintoni, mentre i due sono stati fermati dalla polizia e portati in cella. La scena si è svolta davanti a clienti e passanti, che hanno assistito attoniti alla scena di violenza.

Questo articolo usa l’ironia per commentare fatti reali A Sansepolcro bastava una partita alla televisione, un tavolino e una birra. Poi sono arrivati loro, i campioni mondiali di maleducazione, e il bar del centro si è trasformato in una specie di ring improvvisato, con la differenza che nessuno aveva comprato il biglietto. Secondo la ricostruzione riportata dal quotidiano La Nazione, nella notte tra sabato e domenica due uomini tra i 25 e i 30 anni, senza fissa dimora e già noti per comportamenti problematici, avrebbero cominciato a provocare alcuni clienti inglesi durante la partita tra Norvegia e Inghilterra. Il motivo scatenante? Il gol del vantaggio norvegese. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Sansepolcro, il mondiale finisce a sputi: barista aggredita, due fenomeni in galera

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