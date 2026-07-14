Sansepolcro il mondiale finisce a sputi | barista aggredita due fenomeni in galera

Da lortica.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Durante una partita di calcio trasmessa in un bar del centro, due uomini hanno iniziato a litigare e si sono scagliati contro una barista. La donna è stata aggredita con sputi e spintoni, mentre i due sono stati fermati dalla polizia e portati in cella. La scena si è svolta davanti a clienti e passanti, che hanno assistito attoniti alla scena di violenza.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Questo articolo usa l’ironia per commentare fatti reali A Sansepolcro bastava una partita alla televisione, un tavolino e una birra. Poi sono arrivati loro, i campioni mondiali di maleducazione, e il bar del centro si è trasformato in una specie di ring improvvisato, con la differenza che nessuno aveva comprato il biglietto. Secondo la ricostruzione riportata dal quotidiano La Nazione, nella notte tra sabato e domenica due uomini tra i 25 e i 30 anni, senza fissa dimora e già noti per comportamenti problematici, avrebbero cominciato a provocare alcuni clienti inglesi durante la partita tra Norvegia e Inghilterra. Il motivo scatenante? Il gol del vantaggio norvegese. 🔗 Leggi su Lortica.it

sansepolcro il mondiale finisce a sputi barista aggredita due fenomeni in galera
© Lortica.it - Sansepolcro, il mondiale finisce a sputi: barista aggredita, due fenomeni in galera
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Porto Sant'Elpidio, barista aggredita da un cliente: l'uomo danneggia il locale, dà in escandescenze in ospedale e torna a terrorizzare la donnaUna barista è stata aggredita nella notte nel suo locale a Porto Sant'Elpidio da un uomo di 51 anni, noto alle forze dell’ordine.

Materazzi e il Mondiale 2006: "Qualcuno diceva 'andiamo tutti in galera ma prima vinciamo'. Zidane e il Var..."Sono passati vent’anni dalla finale del Mondiale 2006 a Berlino, una notte che ha lasciato un segno indelebile.

Si parla di: Sansepolcro, il mondiale finisce a sputi: barista aggredita, due fenomeni in galera; Fratelli d'Italia entra in maggioranza a Sansepolcro. Finisce la finzione, ora serve trasparenza.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web