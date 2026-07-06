Una barista è stata aggredita nella notte nel suo locale a Porto Sant'Elpidio da un uomo di 51 anni, noto alle forze dell’ordine. L’uomo ha danneggiato l’interno del locale e si è scagliato contro la donna. Dopo aver provocato danni, si è recato in ospedale, dove ha dato in escandescenze. Successivamente, il 51enne è tornato nel locale, tornando a minacciare e terrorizzare la barista. L’intera vicenda è stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza.

PORTO SANT'ELPIDIO Barista aggredita nella notte nel suo locale. A scatenare un 51enne noto alle forze dell’ordine. L’aggressione è stata ripresa dalle telecamere. Si sente la barista urlare «aiuto! Aiutatemi!». L’aggressore è un portoelpidiense già conosciuto dai carabinieri, con una storia di alcol e droga, vive con la madre ed è ripetutamente segnalato da residenti ed esercenti vicino a casa sua. È stato denunciato. La ricostruzione Secondo la ricostruzione, ieri alle 4.50 del mattino l’esercente del bar Delirium ha aperto il locale e, una volta dentro, è arrivato il 51enne che ha cominciato a prendere a pugni la vetrata. La barista ha allertato il 112 e si è asserragliata dentro, chiudendo a chiave la porta. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Porto Sant'Elpidio, barista aggredita da un cliente: l'uomo danneggia il locale, dà in escandescenze in ospedale e torna a terrorizzare la donna

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