Sono passati vent’anni dalla finale del Mondiale 2006 a Berlino, una notte che ha lasciato un segno indelebile. Un ex giocatore ha ricordato le tensioni di allora, citando frasi come “andiamo tutti in galera ma prima vinciamo” e menzionando Zidane e il VAR. La ricorrenza, ancora viva, si celebra con il ricordo di una partita che ha segnato l’Italia.

Vent’anni e la fatica di non sentirli. Vent’anni dalla nostra apoteosi Mondiale, dalla notte di Berlino e di tutta Italia, “e forse una ricorrenza così meritava una celebrazione. Però evidentemente in Federazione l’hanno pensata in un altro modo”. E comunque, dice Marco Materazzi, uno dei fermo immagine più nitidi e anche inattesi di quel trionfo, “gli squilli li faremo fare noi ai nostri telefonini. La chat Mondiale 2006 è viva più che mai, quella non la può cancellare nessuno”. Ai suoi compagni scriverà dagli Usa, dov’è a seguire il Mondiale (anche) come legend Fifa. Da lì, da quella festa alla quale non ci siamo fatti invitare, quei 20 anni le sembrano ancora più lunghi? “Passati facendo troppo poco, più che altro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Materazzi e il Mondiale 2006: "Qualcuno diceva 'andiamo tutti in galera ma prima vinciamo'. Zidane e il Var..."

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