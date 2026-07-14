La regione toscana deve coprire circa 400 milioni di euro di costi sanitari. L’assessora alla Salute ha dichiarato che sono necessarie misure immediate, ma la situazione è critica. Nel 2026, i costi previsti per il sistema sanitario arriveranno a 150 milioni di euro, a causa di aumenti nei contratti, bollette, prezzi dei farmaci e inflazione. La stima si basa su dati aggiornati a metà aprile.

L’assessora regionale toscana alla Salute, Monia Monni, lo scorso 13 aprile aveva annunciato che nel 2026 i maggiori costi del sistema sanitario toscano sarebbero stati di 150 milioni di euro, tra adeguamento dei contratti, bollette (per la crisi dello stretto di Hormuz), prezzi galoppanti dei farmaci e inflazione. Ora — come anticipato da La Repubblica Firenze — il punto fatto dall’assessorato alla Salute ha dettagliato il disavanzo in 50-80 milioni in più rispetto al 2025, malgrado la cura dimagrante già intrapresa: i costi scoperti della sanità toscana, rispetto a quanto la Regione incassa dallo Stato, saranno quindi di 370-400 milioni di euro, contro i 320 dell’anno scorso. 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it

© Corrierefiorentino.corriere.it - Sanità in Toscana, 400 milioni di costi da coprire: «Misure immediate, ma siamo all’osso»

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