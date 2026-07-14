Sanità in Toscana 400 milioni di costi da coprire | Misure immediate ma siamo all’osso
La regione toscana deve coprire circa 400 milioni di euro di costi sanitari. L’assessora alla Salute ha dichiarato che sono necessarie misure immediate, ma la situazione è critica. Nel 2026, i costi previsti per il sistema sanitario arriveranno a 150 milioni di euro, a causa di aumenti nei contratti, bollette, prezzi dei farmaci e inflazione. La stima si basa su dati aggiornati a metà aprile.
L’assessora regionale toscana alla Salute, Monia Monni, lo scorso 13 aprile aveva annunciato che nel 2026 i maggiori costi del sistema sanitario toscano sarebbero stati di 150 milioni di euro, tra adeguamento dei contratti, bollette (per la crisi dello stretto di Hormuz), prezzi galoppanti dei farmaci e inflazione. Ora — come anticipato da La Repubblica Firenze — il punto fatto dall’assessorato alla Salute ha dettagliato il disavanzo in 50-80 milioni in più rispetto al 2025, malgrado la cura dimagrante già intrapresa: i costi scoperti della sanità toscana, rispetto a quanto la Regione incassa dallo Stato, saranno quindi di 370-400 milioni di euro, contro i 320 dell’anno scorso. 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it
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