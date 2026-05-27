Lunedì sarà costituita Toscana Strade, una nuova società per gestire i lavori sulla Fipili. La regione prevede di aggiungere una terza corsia tra Pontedera e Livorno, con un investimento stimato tra 400 e 500 milioni di euro. La decisione è stata presa per accelerare i lavori e rispondere alle esigenze di intervento sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno.

“Per la strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, ho deciso che l’urgenza di dover procedere richiede un intervento diretto della Regione. La Regione investirà direttamente per una valorizzazione degli interventi di sicurezza sulla Fi-Pi-Li: da qui al bilancio del 2027 prevederemo i fondi in conto capitale, mentre già subito li abbiamo previsti in parte corrente per poter dare gli incarichi”. Lo ha detto il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, a margine dei lavori del Consiglio regionale. “Ci concentreremo – ha aggiunto – sulla progettazione e poi la realizzazione del tratto che va da Scandicci a Lastra a Signa, e poi dalla Ginestra Fiorentina fino a Montelupo, e infine da Pontedera-Ponsacco fino al bivio fra Livorno e Pisa, ed in quel tratto conteremo proprio su una terza corsia. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Fipili, Giani: “Lunedì nascerà Toscana Strade. Terza corsia da Pontedera a Livorno. Serviranno 400-500 milioni”

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