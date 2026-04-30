Linea Teb T2 dal Ministero altri 25 milioni di euro per coprire extra costi e varianti al progetto iniziale

Il Ministero ha assegnato ulteriori 25 milioni di euro alla linea Teb T2 di Bergamo per coprire costi extra e varianti rispetto al progetto iniziale. La modifica del decreto ministeriale 33424 riguarda il Pnrr dedicato allo sviluppo del trasporto rapido di massa. Questi fondi si aggiungono alle risorse già previste per l’intervento, che si concentrano sull’adeguamento e l’ampliamento della linea urbana. La decisione mira a completare le opere previste e a garantire la realizzazione del progetto.

Bergamo. Con la modifica del decreto ministeriale 33424 – Pnrr Sviluppo trasporto rapido di massa, approvato giovedì mattina (30 aprile) in conferenza unificata, è stato riconosciuto un contributo aggiuntivo a copertura dei costi di investimento per la realizzazione della linea Teb T2 Bergamo-Villa d’Almè. Il totale delle risorse aggiuntive ammonta a quasi 25 milioni di euro (24,96 milioni per la precisione). Il contributo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti rappresenta, secondo il Comune di Bergamo, un passaggio fondamentale per assicurare il pieno completamento dell’opera perchè consente di rafforzare la sostenibilità finanziaria dell’intervento coprendo gli extra costi emersi nella fase di progettazione esecutiva.🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate Leggi anche: Teb, il primo tram della linea T2 è arrivato al deposito di Ranica Leggi anche: Teb, arrivato a Bergamo il primo tram della linea T2 Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Trasporto pubblico, T2 ogni 6 minuti. Bus della Val Brembana: stop a Villa d’Almè. Linea Teb T2, dal Ministero altri 25 milioni di euro per coprire extra costi e varianti al progetto inizialeNella mattina di giovedì 30 aprile riconosciuto da Roma un contributo aggiuntivo. Finanzierà le migliorie introdotte per aumentare sicurezza e qualità dell'infrastruttura: tra le altre, il nuovo ponte ... bergamonews.it Linea T2 Bergamo – Villa d’Almè: dal MIT ulteriori risorse per l’opera, quasi 25 milioni di euroBergamo, 30 aprile 2026 – Con la modifica del decreto ministeriale 334/24 – PNRR Sviluppo trasporto rapido di massa – approvato oggi in conferenza unificata, è stato riconosciuto un contributo aggiunt ... ferpress.it